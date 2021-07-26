هبوط طائرة بيلاروسية اضطرارياً في مطار روسي

موسكو-سانا

هبطت طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة الطيران البيلاروسية (بيلافيا) اضطرارياً اليوم في مطار دوموديدوفو جنوب موسكو دون وقوع أي إصابات أو أضرار.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن دائرة الطوارئ الروسية قولها إن الطائرة هبطت في مطار دوموديدوفو الواقع في ضواحي موسكو بسلام بعد انطلاق جهاز استشعار الضغط للطائرة.

وكان موقع فلايت رادار ذكر في وقت سابق اليوم أن طائرة شركة الطيران البيلاروسية (بيلافيا) التي تتبع مسار مينسك-أنطاليا قامت بتغيير مسارها وتتجه نحو موسكو.

بدوره أشار رئيس مديرية الطيران في وزارة النقل البيلاروسية أرتيوم سيكورسكي إلى أن العقوبات الأوروبية ضد خطوط (بيلافيا) الجوية البيلاروسية هي محاولة للتضييق على الشركة والاستيلاء على سوق النقل الجوي.

والجدير بالذكر أن قادة دول الاتحاد الأوروبي أصدروا أمس بياناً أعلنوا فيه إغلاق المجال الجوي والمطارات أمام شركات الطيران البيلاروسية بحجة حادث هبوط طائرة (رايتن آير) الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس اضطرارياً في مينسك وتوقيف ناشط معارض كان على متنها.