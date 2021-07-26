بمشاركة عربية وأجنبية.. انطلاق فعاليات المؤتمر الثالث لتكنولوجيا صناعة الإسمنت

دمشق-سانا

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الثالث لتكنولوجيا صناعة الإسمنت 2021 في فندق الشام بدمشق الذي يبحث على مدى ثلاثة أيام بمشاركة وفود وخبراء من دول عربية وأجنبية أوراق عمل وعروض حول التقنيات الحديثة بمجال صناعة الإسمنت وتقليل أثرها في البيئة.

ويشارك في المؤتمر الذي ينظم بالتعاون بين وزارة الصناعة ومجموعة سيم تك خبراء وممثلو شركات من دول عدة منها الصين ومصر وإيران والعراق والأردن وسويسرا.

وفي تصريح للصحفيين بين وزير الصناعة في حكومة تسيير الأعمال زياد صباغ أهمية المؤتمر لأن صناعة الإسمنت من الصناعات الاستراتيجية في مرحلة إعادة الإعمار والبناء وسورية تمتلك المواد الأولية اللازمة لهذه الصناعة مشيراً إلى ضرورة مناقشة سبل تطوير صناعة الإسمنت في سورية والتخفيف من آثارها البيئية.

مدير شركة سيم تك المهندس جبرائيل الأشهب أشار إلى أن المؤتمر يهدف للمساهمة بتطوير صناعة الإسمنت والبحث عن حلول للمشكلات والتحديات التي تواجهها محلياً.

سانا التقت عدد من المشاركين في المؤتمر حيث أوضح وي كيناغ من شركة سينوما أوفرسيز أن شركته مختصة ببناء معامل الإسمنت وأنشأت أكثر من 250 معملاً حول العالم وحالياً يتم إنشاء معمل في سورية بمنطقة أبو الشامات وقال: هدفنا نقل التكنولوجيا والخبرة الصينية إلى سورية ومهتمون بالسوق السورية لأنها ستكون من أفضل الأسواق في منطقة الشرق الأوسط.

بدوره بين الرئيس التنفيذي لشركة سبكترا فلو أن لتكس السويسرية كريستيان بوتوكان أن مشاركتهم تهدف لتقديم تقنية حديثة تسهم بتطوير وتحديث آلية صناعة الإسمنت.

ومن مصر أوضح مدير تطوير الأعمال بشركة اسيك للاستشارات الهندسية محمود السباعي أن المؤتمر فرصة لتسويق خدمات الشركة في سورية وهي تقدم الاستشارات والخدمات المتعلقة بصناعة الإسمنت لما قبل الإنشاء مروراً بمراحل التركيب والإنشاء والتعاقد المختلفة والتشغيل والصيانات المتخصصة وتحسين العملية الإنتاجية.