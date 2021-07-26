نادي الأسير الفلسطيني يحذر من تدهور صحة الأسير رامز اللحام

القدس المحتلة-سانا

حذر نادي الأسير الفلسطيني من تدهور الحالة الصحية للأسير رامز اللحام جراء ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحقه وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد.

ونقلت وكالة وفا عن النادي قوله في بيان اليوم إن الوضع الصحي للأسير رامز اللحام 24 عاماً في تدهور مستمر حيث يعاني من فقدان متكرر للوعي ومن التشجنات مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال تمتنع عن تقديم العلاج اللازم له ما يشكل خطراً على حياته.

وطالب نادي الأسير المؤسسات الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة التدخل لوضع حد لمعاناة الأسير اللحام وجميع الأسرى المرضى وضمان حقهم بالعلاج اللازم لهم مبينا أن الحالات المرضية بين صفوف الأسرى في ازدياد وخاصة بين الأسرى الذين أمضوا سنوات طويلة داخل معتقلات الاحتلال.

ويواجه نحو 5300 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 550 أسيراً بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.