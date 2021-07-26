انقطاع خدمة الانترنت والاتصالات الخارجية عن سلمية في ريف حماة

حماة-سانا

انقطعت خدمة الانترنت والاتصالات الخارجية عن منطقة سلمية في ريف حماة الشرقي جراء عطل طال الكبل الضوئي خلال أعمال صيانة طرقية عند موقع معمل الإطارات فيما تعمل ورشات الصيانة على إصلاحه ليصار إلى وضعه في الخدمة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وذكر المهندس أحمد دعبول مدير اتصالات سلمية في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الكبل تعرض للعطب صباحاً نتيجة أعمال توسعة لطريق عام حماة سلمية ما أدى إلى خروجه عن الخدمة مشيراً إلى أن ورشات الصيانة تقوم حالياً بإصلاح الكبل الضوئي تمهيداً لإعادته للخدمة في غضون ساعات.