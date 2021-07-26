26 تموز 1956- الرئيس المصري جمال عبد الناصر يؤمم قناة السويس

دمشق-سانا
1788- نيويورك تصبح الولاية الحادية عشرة في الولايات المتحدة الأمريكية.
1891- فرنسا تضم جزيرة تاهيتي.
1911- القوات الفرنسية تدخل مدينة فاس لإجهاض الثورة التي تشهدها المدينة إلى جانب العديد من المدن المغربية للاحتجاج على الظلم الذي يمارسه الاحتلال الفرنسي.
1941- الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يصدر قراراً بتجميد كل الأرصدة اليابانية في البنوك الأمريكية وذلك ردا على قيام اليابان باحتلال الهند الصينية الفرنسية.
1956- الرئيس المصري جمال عبد الناصر يؤمم قناة السويس.
1959- مقتل القيادي النقابي الجزائري عيسات إيدير بعد تأثره بالتعذيب الذي تعرض له من قبل الفرنسيين طوال شهر كامل.
1963- زلزال عنيف يضرب مدينة سكوبيه اليوغسلافية أدى إلى مصرع آلاف الأشخاص.
من مواليد هذا اليوم
1842- ألفرد مارشال اقتصادي بريطاني.
1955- آصف علي زرداري رئيس باكستان.
من وفيات هذا اليوم
1830- الملك جورج الرابع ملك المملكة المتحدة وهانوفر.
1934- ونسر ماكاي رسام أمريكي.
1987- توفيق الحكيم كاتب وأديب مصري.
أعياد ومناسبات
عيد الاستقلال في ليبيريا.
عيد الاستقلال في جزر المالديف.