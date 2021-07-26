26 تموز 1956- الرئيس المصري جمال عبد الناصر يؤمم قناة السويس

دمشق-سانا

1788- نيويورك تصبح الولاية الحادية عشرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

1891- فرنسا تضم جزيرة تاهيتي.

1911- القوات الفرنسية تدخل مدينة فاس لإجهاض الثورة التي تشهدها المدينة إلى جانب العديد من المدن المغربية للاحتجاج على الظلم الذي يمارسه الاحتلال الفرنسي.

1941- الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يصدر قراراً بتجميد كل الأرصدة اليابانية في البنوك الأمريكية وذلك ردا على قيام اليابان باحتلال الهند الصينية الفرنسية.

1956- الرئيس المصري جمال عبد الناصر يؤمم قناة السويس.

1959- مقتل القيادي النقابي الجزائري عيسات إيدير بعد تأثره بالتعذيب الذي تعرض له من قبل الفرنسيين طوال شهر كامل.

1963- زلزال عنيف يضرب مدينة سكوبيه اليوغسلافية أدى إلى مصرع آلاف الأشخاص.

من مواليد هذا اليوم

1842- ألفرد مارشال اقتصادي بريطاني.

1955- آصف علي زرداري رئيس باكستان.

من وفيات هذا اليوم

1830- الملك جورج الرابع ملك المملكة المتحدة وهانوفر.

1934- ونسر ماكاي رسام أمريكي.

1987- توفيق الحكيم كاتب وأديب مصري.

أعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في ليبيريا.

عيد الاستقلال في جزر المالديف.