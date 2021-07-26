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الإسباني ألكاراز يتوج بلقب بطولة أوماغ للتنس

2021-07-25

زغرب- سانا

توج الإسباني كارلوس ألكاراز اليوم بلقب بطولة أوماغ المفتوحة للتنس المقامة في كرواتيا بعد فوز كاسح في المباراة النهائية على الفرنسي المخضرم ريشار غاسكيه.

واحتاج ألكاراز إلى ساعة و17 دقيقة لحسم نتيجة اللقاء ضد غاسكيه لصالحه بمجموعتين دون رد وبنتيجة 6- 2 و 6- 2 ليدشن بطولات مسيرته الاحترافية ويصبح أصغر لاعب يتوج باللقب في تاريخ البطولة.

وأطاح صاحب الـ 18 عاما بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرة في مسيرته نحو التتويج بداية من الفرنسي لوكاس بويل في الدور الأول ثم الصربي فيليب كراينوفيتش ومواطنه المخضرم ألبرت راموس قبل أن يهزم غاسكيه في النهائي.

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