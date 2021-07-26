مؤتمر صحفي في ثقافي السويداء للإعلان عن إطلاق عروض فيلم (الفزعة 25)

السويداء-سانا

استضاف قصر الثقافة في مدينة السويداء مساء اليوم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن إطلاق عروض الفيلم الروائي “الفزعة 25” بالتزامن مع الذكرى الثالثة لمعركة الشرف والبطولة في مواجهة هجوم إرهابيي تنظيم داعش في الـ 25 من تموز عام 2018 على قرى الريف الشرقي والشمالي ومدينة السويداء وتخليدا لأرواح الشهداء الذين تصدوا له.

المؤتمر الذي نظمته مؤسسة البازلت للإنتاج السينمائي والتلفزيوني والتوزيع الفني جرى خلاله عرض برومو إعلاني من فكرة وإخراج قصي العيسمي وسيناريو وحوار معن دويعر ويسلط الضوء على بطولات الأهالي الذين هبو من مختلف أنحاء المحافظة وخارجها والاستبسال للدفاع عن الأرض ودحر الإرهابيين واستعادة القرى التي هاجموها امتدادا للإرث والتاريخ النضالي في التصدي للمعتدين والمحتلين وفقا للقائمين عليه.

ولفت القائمون على العمل إلى أن الفزعة 25 هو فيلم روائي للأحداث التي شهدتها المحافظة في ذلك اليوم والهجوم الإرهابي الغادر وهو يحاكي ما جرى متضمناً قصصاً إنسانية عبر شخوص مستمدة من الحياة وأحداث تخاطب وجدان المتلقي من صميم الألم الذي تعرض له أبناء تلك القرى.

كما يتناول الفيلم منعكسات ذلك اليوم على حياة الأهالي وحالة المحبة والتكاتف للذود عن الأرض والعرض مع تسليط الضوء على الحياة الاجتماعية والقيم والصفات التي يتحلون بها.

وأشار مدير مؤسسة البازلت المخرج السينمائي قصي العيسمي إلى أن فيلم الفزعة 25 يعبر عن عادات وتقاليد وموروث المحافظة ويجسد البطولات والتضحيات التي سطرها أبناؤها في ذلك التاريخ وأي شخص يمكن أن يسقط نفسه على أحداث الفيلم الذي أبرز وجوها فنية جديدة تقف لأول مرة أمام الكاميرا.

ولفت إلى أن مدة الفيلم تجاوزت الـ 60 دقيقة وستبدأ عروضه الجماهيرية في مطلع آب المقبل في كل من سورية ولبنان والإمارات وفنزويلا وأميركا والكويت وهولندا وألمانيا ودول أخرى.

فيما ذكر المخرج والممثل معن دويعر أن الفيلم يحاكي ما جرى على أرض الواقع بشخوصه وزمانه ومكانه وهو حالة اعتبارية ودلالية ورمزية حيث يتحول كل شخص من شخوص الفيلم إلى أيقونة.

والفيلم من بطولة عدد من الفنانين منهم رنا جمول ومعن دويعر وماجد رضوان وغسان الدبس وأيمن غزال وخريجون من أكاديمية البازلت لإعداد الممثلين فضلا ً عن أشخاص شاركوا في المعركة.

يشار إلى أن مؤسسة البازلت للإنتاج السينمائي والتلفزيوني والتوزيع الفني تأسست عام 2016 وأنتجت العديد من الأفلام منها (أو إيجابي) الذي شارك بمهرجان للأفلام القصيرة بنيويورك وحصل على جائزة أفضل إخراج وفيلم (12-5) الذي شارك بمهرجان الشارقة وحصل على جائزة أفصل إخراج لعام 2017 وحنطة ونبض وعرض طارئ و(أمبريلا) ومسلسل حب خارج التغطية.

غسان خيو