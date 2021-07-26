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قوات الاحتلال تعتدي على ممتلكات الفلسطينيين جنوب الخليل

2021-07-25

القدس المحتلة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم على ممتلكات الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكر رئيس بلدية السموع حاتم محاريق لوكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اعتدت على طواقم البلدية أثناء عملهم بمشروع إعادة تأهيل شبكة كهرباء منطقة السيميا جنوب الخليل واستولت على معدات وكوابل مخصصة لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل شبكة الكهرباء في المنطقة ومنعتهم من الاستمرار في العمل.

واستولى مستوطنون إسرائيليون اليوم على مساحات من أراضي الفلسطينيين في منطقة بيرين جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

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