اللواء سلامي: أمريكا تحاول اشعال حرب داخلية في أفغانستان

طهران-سانا

أكد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي الإيراني اللواء حسين سلامي أن أمريكا تحاول اشعال حرب داخلية في أفغانستان.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” عن اللواء سلامي قوله في تصريح اليوم إن ” أمريكا وبعد مرور 20 عاماً على تدخلاتها في شؤون أفغانستان تسعى من خلال إحداث فتنة جديدة إلى اشعال حرب أهلية في هذا البلد”.

وتشهد أفغانستان أوضاعاً أمنية متردية ومعارك شرسة بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان بينما تواصل القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو انسحابها من هذا البلد بعد عقدين من غزوه بذريعة مكافحة الإرهاب.

من جهة ثانية أوضح اللواء سلامي أن الأمريكيين ارتكبوا كماً هائلاً من المجازر في العراق بعد أن وطأت أقدامهم أرضه متسائلاً عما إذا خلف الاحتلال نتائج غير المعاناة والصراعات الدامية.

وكان مسؤولون بارزون في الحكومتين الأميركية والعراقية أعلنوا في الـ 22 من الشهر الجاري نيتهم إصدار بيان مشترك ينص على انسحاب القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية عام 2021.

وصوت مجلس النواب العراقي العام الماضي بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بعد الجرائم الأميركية على الأراضي العراقية.

كما أشار اللواء سلامي إلى المجازر التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني المضطهد والمقاوم لافتاً إلى أن النظام السعودي يواصل عدوانه على الشعب اليمني مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية في اليمن.