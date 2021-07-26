العدوان السعودي يرتكب 300 خرق جديد لاتفاق وقف النار في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 300 خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في المحافظة قولها اليوم “إن الخروقات تضمنت محاولة تسلل في الفازة واستحداث تحصينات قتالية في الجاح وكيلو16 وتحليق 5 طائرات حربية في أجواء المدينة والمنظر وكيلو16 و14 طائرة تجسسية في أجواء شارع الخمسين وحيس والفازة والجاح والجبلية والدريهمي و63 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 574 قذيفة و216 خرقاً بأعيرة نارية مختلفة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.