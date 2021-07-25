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احتفال على شاطئ طرطوس بمناسبة عيد الأسطول البحري لروسيا الاتحادية

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القوات الروسية العاملة في سورية تقيم احتفالاً على شاطئ طرطوس بمناسبة عيد الأسطول البحري لروسيا الاتحادية

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