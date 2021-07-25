احتفال على شاطئ طرطوس بمناسبة عيد الأسطول البحري لروسيا الاتحادية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
حزب البعث في لبنان: سورية الحاضنة والداعمة لقوى التحرر العربية
2021-07-25
موسكو: إرهابيو (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذوا 32 اعتداء خلال الساعات الماضية
2021-07-25
خبراء ومحللون إيرانيون: اعتداءات الكيان الإسرائيلي على الأراضي السورية تهدف إلى دعم الإرهابيين
2021-07-25
مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون العلمي والثقافي والأكاديمي
2021-07-25
اللجنة المصرية للتضامن مع الشعب السوري:واشنطن تنهب ثروات السوريين
2021-07-24
قراءة في زيارة وزير خارجية الصين الأخيرة للمنطقة
2021-07-23
زاخاروفا: عدم دقة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أوصلها إلى التزوير حول حادثة دوما المزعومة
2021-07-22
محليات
التجارة الداخلية: استكمال التحضيرات المتعلقة بالآلية الجديدة لبيع الخبز في حماة وطرطوس واللاذقية
2021-07-25
تحديد موعد بدء قبول طلبات التقدم لامتحان نيل شهادة خبير تقييم عقاري
2021-07-25
ضبط كميات من الفروج الفاسد بدير الزور
2021-07-25
الاجتماع المشترك السوري الروسي لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين ينطلق غداً
2021-07-25
إخماد حريق بين بلدتي سليم وقنوات بالسويداء
2021-07-25
هيكل تنظيمي جديد لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
2021-07-25
وفاة شخص من جراء اصطدام دراجة نارية بصهريج على طريق حمص-دمشق
2021-07-25
رياضة
فريق كرة السلة الأمريكي يخسر أمام فرنسا في أولمبياد طوكيو
2021-07-25
روبرت ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في ألمانيا
2021-07-25
توخيل أفضل مدرب ألماني هذا العام
2021-07-25
سحب قرعة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم المقبل
2021-07-25
بطل رفع الأثقال الصيني لي يفوز بميدالية ذهبية لوزن 61 كغ رجال في أولمبياد طوكيو
2021-07-25
انطلاق منافسات بطولة القسم بكرة القدم للمخضرمين بالسويداء
2021-07-25
روسيا تحرز ميداليتين ذهبية وفضية في أولمبياد طوكيو
2021-07-25
اقتصاد
تنظيم ضبطين بحق مستثمري مخبزين مخالفين في درعا
2021-07-25
بمشاركة مئة من كبرى الشركات الصناعية والعلامات التجارية.. (صنع في سورية) بالعاصمة العراقية بغداد
2021-07-25
الاقتصاد الإيراني يسجل نمواً بنسبة 3.6 بالمئة العام الماضي
2021-07-25
صحيفة تركية: الشباب غارقون بدوامة البطالة جراء سياسات أردوغان الفاشلة
2021-07-25
حيز واسع للشوكيات والعصاريات في معرض الزهور الدولي بدمشق
2021-07-25
تقديرات بإنتاج 45.5 ألف طن من الفستق الحلبي للموسم الحالي
2021-07-25
برلمانيون بريطانيون يحذرون من مخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة جائحة كورونا
2021-07-25
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الشريط الأخباري
القوات الروسية العاملة في سورية تقيم احتفالاً على شاطئ طرطوس بمناسبة عيد الأسطول البحري لروسيا الاتحادية-فيديو
الاجتماع المشترك السوري الروسي لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين ينطلق غداً
موسكو: إرهابيو (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذوا 32 اعتداء خلال الساعات الماضية
استشهاد ثلاثة مدنيين في مخيم الهول بريف الحسكة
الاحتلال الأمريكي يُدخل تعزيزات جديدة إلى قاعدته في الشدادي جنوب الحسكة
احتفال على شاطئ طرطوس بمناسبة عيد الأسطول البحري لروسيا الاتحادية
2021-07-25
تصوير.. رياض علي
عيد الأسطول البحري لروسيا الاتحادية
2021-07-25
manhal
سابق
مظاهرات حاشدة في مدن تونسية عدة ضد سياسات حركة (النهضة)
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القوات الروسية العاملة في سورية تقيم احتفالاً على شاطئ طرطوس بمناسبة عيد الأسطول البحري لروسيا الاتحادية
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القوات الروسية العاملة في سورية تقيم احتفالاً على شاطئ طرطوس بمناسبة عيد الأسطول البحري لروسيا الاتحادية
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