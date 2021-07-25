مظاهرات حاشدة في مدن تونسية عدة ضد سياسات حركة (النهضة)

تونس–سانا

شهدت مدن تونسية عدة اليوم مظاهرات حاشدة مناهضة لممارسات حركة “النهضة” الإخوانية.

وذكرت صحيفة الشروق التونسية أن المتظاهرين تجمعوا أمام مقر البرلمان التونسي الذي تسيطر عليه حركة النهضة في العاصمة تونس وأطلقوا هتافات وشعارات منددة بسياساتها وممارساتها.

وشهدت مدن الكاف والقيروان وقفصة وسوسة وبنزرت وصفاقس مظاهرات حاشدة منذ صباح اليوم للمطالبة بحل الحركة فيما هاجم متظاهرون مقراتها محملين إياها مسؤولية الأوضاع الاقتصادية المتأزمة والفشل في مواجهة تفشي وباء كورونا.

وتتزامن هذه المظاهرات مع الذكرى الـ 64 لتأسيس الجمهورية التونسية في وقت تعيش فيه البلاد حالة من السخط والرفض للسياسات التي تتبعها حركة “النهضة” في مواجهة الأزمات الاقتصادية والصحية والإنسانية.