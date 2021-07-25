إندونيسيا تمدد القيود المفروضة بسبب كورونا حتى الثاني من آب القادم

جاكرتا-سانا

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم أن القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا ستمدد اعتباراً من يوم غد إلى الثاني من شهر آب القادم.

ونقلت رويترز عن الرئيس الإندونيسي قوله إنه على الرغم من أن البلاد تشهد تراجعاً في معدل الإصابات بفيروس كورونا إلا أن الحكومة ستعدل تدريجياً بعض القيود على بعض الأنشطة وستسمح للأسواق التقليدية والمطاعم التي لديها مناطق مفتوحة بفتح أبوابها مع الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية.

وشهدت إندونيسيا انتشاراً واسعاً لسلالة دلتا سريعة العدوى مؤخراً ووفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة بلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا ثلاثة ملايين و166 ألفاً و505 إصابات بينما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 83279 حالة.