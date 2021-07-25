صحة الحسكة تبدأ إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كوفيد19

الحسكة-سانا

بدأت مديرية صحة الحسكة إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كوفيد19 للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى منه في عموم المحافظة.

وبين مدير الصحة الدكتور عيسى خلف في تصريح لمراسل سانا أن المديرية باشرت اليوم إعطاء الجرعة الثانية من لقاحات كوفيد19 للأشخاص الذين أخذوا الجرعة الأولى وذلك عبر المراكز الصحية الثابتة وفي المركز الطبي المحدث وسط المدينة ومقر المشفى الوطني في مدينة الحسكة.

ولفت خلف إلى أن الفرق الجوالة في المديرية ستقوم بزيارة المناطق الصحية في مدن وأرياف المحافظة بغية إعطاء لقاحات الجرعة الثانية بمواعيد وبرامج محددة من قبل المديرية بغية التخفيف عن الأهالي وضمان إعطاء اللقاح لكل الفئات المستهدفة.

وذكر مدير الصحة أن نسبة تنفيذ إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح بلغت نحو 103 بالمئة من الخطة الموضوعة للفئات المستهدفة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مؤكداً استمرار المديرية بإعطاء اللقاح بالجرعة الأولى للراغبين في ظل توافر اللقاحات والكوادر المتخصصة والفرق الطبية المدربة.