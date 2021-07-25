صور من الاحتفال بعيد الأسطول البحري الحربي الروسي على الكورنيش البحري في طرطوس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
موسكو: إرهابيو (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذوا 32 اعتداء خلال الساعات الماضية
2021-07-25
اللجنة المصرية للتضامن مع الشعب السوري:واشنطن تنهب ثروات السوريين
2021-07-24
قراءة في زيارة وزير خارجية الصين الأخيرة للمنطقة
2021-07-23
زاخاروفا: عدم دقة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أوصلها إلى التزوير حول حادثة دوما المزعومة
2021-07-22
لبنان يدين الاعتداءات الإسرائيلية على سورية
2021-07-22
الأمم المتحدة تجدد التأكيد على عدم شرعية إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان والأراضي الفلسطينية
2021-07-22
لافروف خلال لقائه بيدرسون: نأمل عقد جولة جديدة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف قريباً
2021-07-22
محليات
الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2021-07-25
التعليمات التنفيذية الخاصة باستخدام التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب
2021-07-24
القبض على سارق حبوب دوائية مخدرة
2021-07-24
حماة.. مناقشة إطلاق الآلية الجديدة لبيع الخبز
2021-07-24
توقف محطتين لضخ المياه عن العمل جراء عملين تخريبيين في ريف درعا
2021-07-24
نشاطات توعوية وترفيهية منوعة ضمن المخيم الشبيبي التربوي في حلب
2021-07-24
تشكيلة واسعة من بذور النباتات وتجهيزات المشاتل في معرض الزهور الدولي
2021-07-24
رياضة
الأسترالية آشلي بارتي تودع أولمبياد طوكيو من الدور الأول
2021-07-25
انسحاب آندي موراي من أولمبياد طوكيو
2021-07-25
التونسية أنس جابر تغادر أولمبياد طوكيو
2021-07-25
ذهبيتان لتونس وإيران في أولمبياد طوكيو
2021-07-25
تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا في صفوف المشاركين بأولمبياد طوكيو
2021-07-25
سيلادي يهدي أول ذهبية لهنغاريا في أولمبياد طوكيو
2021-07-25
منتخب سورية لكرة القدم يبدأ معسكراً تدريبياً في حلب استعداداً لتصفيات كأس العالم
2021-07-24
اقتصاد
برلمانيون بريطانيون يحذرون من مخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة جائحة كورونا
2021-07-25
انطلاق معرض صنع في سورية للبيع المباشر في بغداد
2021-07-25
11 ضبطاً تموينياً بدرعا
2021-07-24
1405 أطنان تقديرات إنتاج الإجاص بالسويداء
2021-07-24
سيدة من السويداء تصنع مشروعها الصغير وتوفر فرص عمل لنساء معيلات
2021-07-23
تراجع أسعار النفط
2021-07-23
ضبط 131 كيساً من القمح بمخالفة الاتجار به في دير الزور
2021-07-22
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صور من الاحتفال بعيد الأسطول البحري الحربي الروسي على الكورنيش البحري في طرطوس
موسكو: إرهابيو (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذوا 32 اعتداء خلال الساعات الماضية
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2021-07-25
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