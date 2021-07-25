ولاية ساوث ويلز الأسترالية تسجل 2081 إصابة بسلالة دلتا

كانبيرا-سانا

سجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية التي تعتبر أكثر ولايات أستراليا سكاناً 2081 إصابة بسلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قوله اليوم إن توفير المزيد من إمدادات اللقاح لن يضمن خروج نيو ساوث ويلز من العزل العام لكن المطلوب هو تطبيق عزل عام فعال وبشكل صحيح .

ووصف موريسون الاحتجاجات المناهضة للعزل العام في مدينة سيدني بأنها متهورة وانهزامية.

وكان تظاهر آلاف الأشخاص أمس في سيدني وملبورن أكبر مدينتين في استراليا رفضاً لتدابير الإغلاق الهادفة للحد من جائحة كوفيد 19 واعتقلت الشرطة عدداً منهم في سيدني عقب صدامات عنيفة بين الجانبين.