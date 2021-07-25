رئيسي: أولوية الدبلوماسية للحكومة الإيرانية القادمة هي الحوار مع الجيران

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني المنتخب ابراهيم رئيسي أن أولوية الدبلوماسية للحكومة القادمة في البلاد هي الحوار مع دول الجوار في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” عن رئيسي قوله خلال اتصال هاتفي مع سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم إن التعاطي والحوار والتشاور وتبادل الأفكار مع الجيران في القضايا والمواضيع المهمة في المنطقة تعد أولوية الدبلوماسية للحكومة القادمة مشيرا إلى أن تطوير العلاقات مع سلطنة عمان في مختلف المجالات تشكل “هدفاً في متناول اليد” في ضوء الثقة السياسية المتبادلة بينهما.

بدوره أكد سلطان عمان خلال الاتصال أهمية توطيد العلاقات بين البلدين في سياق توفير مصالح المنطقة كلها منوها بمواقف رئيسي حول التعاطي البناء مع الجيران كأولوية للسياسة الخارجية للحكومة القادمة.