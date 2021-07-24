الأمن التونسي يفكك خلية إرهابية في ولاية بنزرت

تونس-سانا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية تفكيك خلية إرهابية مكونة من خمسة أشخاص كانت تخطط لتنفيذ عمليات اجرامية في مدينة منزل بورقيبة بولاية بنزرت شمال البلاد.

ونقلت صحيفة الشروق التونسية عن الوزارة قولها في بيان اليوم إن ” الوحدات المختصة التابعة لمنطقة الأمن بمنزل بورقيبة تمكنت بعد الرصد والمتابعة من تفكيك وإيقاف أفراد خلية إرهابية مكونة من 5 أشخاص تبين بعد فحص هواتفهم والاستماع لبعض المكالمات أنهم كانوا يخططون للقيام بعمليات إرهابية”.

وكانت القوات التونسية قضت في السابع عشر من شهر أيار الماضي على خمسة إرهابيين خلال عملية عسكرية بمشاركة قوات الأمن في منطقة جبال الشعانبي بمحافظة القصرين على الحدود مع الجزائر.

وتخوض القوات التونسية منذ عام 2012 حملات تعقب جماعات إرهابية تنتمي إلى خلايا تابعة لتنظيم القاعدة في المغرب وكذلك لتنظيم “داعش” الإرهابي.