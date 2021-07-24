برونزيتان و3 شهادات تقدير لسورية في أولمبياد الفيزياء العالمي (IPhO)

دمشق-سانا

أحرز طلاب الأولمبياد العلمي السوري برونزيتين و3 شهادات تقدير في أولمبياد الفيزياء العالمي IPhO الذي نظمته ليتوانيا (عن بعد) يومي الـ 19 والـ 21 من شهر تموز الجاري بمشاركة 370 طالباً من 76 دولة حول العالم.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الميداليتين البرونزيتين أحرزهما كل من الطالبين عبد الله الحصني من دمشق ومحمد صبحي أبو ردان من حلب فيما حصل على شهادات التقدير كل من الطلاب عبد العزيز جربي من حلب وعمار علي من اللاذقية وهادي سلوم من طرطوس.

وكانت المنافسات تضمنت جولتين من الاختبارات عملية ونظرية مدة كل منها 5 ساعات وتناولت محاور علمية واسعة في علم الفيزياء الحديثة.

يشار إلى أن هذه المشاركة الثامنة لطلاب الأولمبياد العلمي السوري في أولمبياد الفيزياء العالمي.

هيلانه الهندي