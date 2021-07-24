توتنهام يضم غوليني من أتلانتا معاراً

لندن-سانا

تعاقد نادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي مع حارس المرمى الإيطالي بييرلويغي غوليني لاعب أتلانتا لموسم واحد على سبيل الإعارة.

وقال النادي المنافس في الدوري الممتاز لكرة القدم في بيان على موقعه الرسمي إن عقد الإعارة يتضمن بنداً يتيح له التعاقد مع الحارس الإيطالي الذي انضم لأتلانتا عام 2018 بعقد دائم لاحقا.

وأصبح غوليني 26 عاماً أول لاعب ينضم لفريق توتنهام تحت قيادة مدربه الجديد نونو إسبريتو سانتو بينما شارك مع أتلانتا في جميع المنافسات الموسم الماضي ولعب دوراً في حصوله على المركز الثالث بين فرق الدوري المحلي نهاية الموسم الماضي.