دمشق-سانا

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية الخاصة باستخدام التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب وفق القانون رقم 16 لعام 2021 القاضي بالسماح للشركات المرخصة والسيارات الصغيرة السياحية والمتوسطة ميكرو باص التي لا يزيد عدد ركابها على عشرة ركاب والمسجلة في الفئة الخاصة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني.

وأوضح مدير الهيئة الناظمة للاتصالات المهندس منهل جنيدي في تصريح لمندوبة سانا أنه بحسب التعليمات التنفيذية يشترط للشركة الراغبة بالحصول على ترخيص لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيق الإلكتروني أن تكون شخصاً اعتبارياً مؤسساً في سورية وفق أحكام قانون الشركات ومن الناحية الفنية عليها الالتزام بالمواصفات الفنية التي تحددها الهيئة ضمن الترخيص النمطي الممنوح لها.

وبين جنيدي أن التعليمات نصت على ضرورة توافر شروط عدة في المركبة عند التصريح تتضمن أن تكون جاهزة فنياً وتخضع للفحص الفني لدى مديرية النقل للتأكد من مطابقتها لقيودها المحفوظة لدى الوزارة قبل الحصول على التصريح وأن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول وألا يزيد عمر المركبة على عشرين سنة من تاريخ الصنع ‌وأن تكون مؤمنة تأميناً إلزامياً وفقاً لأحكام نظام التأمين مطابقاً للتأمين المفروض على المركبة العامة من نفس الفئة.

وأشار جنيدي إلى أن الشروط نصت أيضاً على أن تحمل المركبة ملصقاً خاصاً وإشعاراً يظهر بشكل واضح التزام الشركة المرخص لها بتزويد المركبات بجهاز تحديد الموقع اللازم لتتبع المركبة وفق ضوابط الهيئة ومن الشروط الواجب توافرها بمقدم الخدمة “سائق المركبة” بحسب التعليمات أن يكون سوري الجنسية أو من في حكمه ومالكاً للمركبة وألا يكون محكوماً بجرم شائن وأن يحمل إجازة سوق تخوله قيادة المركبة مبيناً أنه يحظر نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية إلا بعد الحصول على الترخيص والتصريح اللازم وفق أحكام هذا النظام.

وبالنسبة للعلامة الإيضاحية الخاصة بالشركة “اسم التطبيق” أوضح جنيدي أنه يجب وضع ملصق شفاف بعد الحصول على التصريح يبين شعار الشركة واسمها ورمز الدلالة عليها معتمد من وزارة النقل على الزجاج الأمامي من الداخل مؤكداً أنه يجب إزالة العلامة الشفافة عن المركبة في حال انتهاء العقد المبرم مع مقدم الخدمة.

ومن شروط تقديم الخدمة بحسب جنيدي التزام سائق المركبة بإجراء الفحص الفني اليومي للمركبة قبل قيادتها للتأكد من سلامة المركبة وتوافر معدات الإسعاف الأولية وأجهزة إطفاء الحريق وعدم تناول الطعام أو الشراب أو استخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم التدخين داخل المركبة ‌والالتزام بارتداء زي لائق وتقاضي قيمة الأجرة المحددة له وفق أسس وآلية احتساب الأجور المعتمدة مشيراً إلى عدم استخدام السائق أي مركبة أخرى غير المركبة المصرح له بالعمل عليها لتقديم خدمات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية ‌وعدم تقديم خدمات النقل باستخدام التطبيقات الإلكترونية بعد انتهاء مدة سريان التصريح أو الترخيص وأضاف جنيدي: إنه بحسب التعليمات يلتزم المرخص له بتقديم أسس وآلية احتساب واضحة لأجور النقل إلى الوزارة والهيئة تفصيلياً تراعي أي تصنيفات لمقدم الخدمة إن وجدت ليتم اعتمادها “أجور الخدمة وأجور النقل” مع أحقية اللجنة المشكلة من قبل وزارة النقل والمؤلفة من أعضاء من الوزارات المعنية في إجراء أي تعديلات على أجور النقل قبل البدء بتقديم الخدمة والتزام الشركة بالعمل بها لافتاً إلى أن الهيئة تتابع الشكاوى الخاصة بالمشتركين وآلية ضمان حقوقهم وفق ما يتضمنه الترخيص النمطي ووزارة النقل بما يخص مقدمي الخدمة.

وبين جنيدي أن التعليمات تضمنت أنه يحق للمرخص طلب إعادة النظر بأسس وآلية احتساب الأجور لنقل الركاب باستخدام التطبيقات الإلكترونية شريطة تقديم المبررات اللازمة للوزارة “أجور نقل” والهيئة “أجور خدمة”.

ودعت الهيئة جميع الشركات التي ترغب بالعمل بنقل الركاب من خلال استخدام التطبيق الإلكتروني إلى تقديم طلبات للحصول على ترخيص نمطي من قبل الهيئة قبل الحصول على الموافقة النهائية من وزارة النقل وفقاً للتعليمات التنفيذية للقانون مبينة أنها تقوم بدراسة إمكانية استخدام الدفع الإلكتروني للراغبين باستخدام هذا التطبيق كميزة إضافية للتطبيقات الحاصلة على ترخيص كما سيتم تحديد التسعيرة لاحقاً من قبل الهيئة ووزارة النقل بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من الشركات التي ترغب بالحصول على الترخيص.

نور يوسف