القبض على سارق حبوب دوائية مخدرة

دمشق–سانا

ألقى مركز الأمن الجنائي بقطنا القبض على شخص أقدم على سرقة حبوب دوائية مخدرة من مصنع أدوية في ريف دمشق وشخصين اشتركا معه لترويجها مقابل المنفعة المادية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه بعد ورود معلومات إلى مركز الأمن الجنائي بقطنا حول إقدام شخص على نقل كمية من المواد المخدرة ضمن مدينة قطنا وبالمتابعة والمراقبة تم نصب الكمين اللازم له وقبض عليه وبتفتيش حقيبة الظهر التي كانت بحوزته عثر على عدة أكياس تحتوي على حبوب مخدرة ومهدئة وبالتحقيق معه اعترف أن هذه الحبوب هي من نوع “ترامادول مخدر” تستخدم في صناعة الأدوية وأنه قام بسرقتها من أحد مصانع الأدوية في ريف دمشق بالاشتراك مع شخصين.

وبينت الوزارة أنه تم نصب الكمين اللازم والقبض على المذكورين وبحوزتهما كمية من الحبوب المخدرة من النوع المذكور حيث بلغ إجمالي المصادرات من الحبوب 25 كغ ونصف الكيلو ويقدر عددها نحو 128359 حبة مخدرة.

واعترف المقبوض عليهم أنهم أقدموا على سرقة الحبوب المخدرة من مصنع الأدوية لترويجها مقابل المنفعة المادية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم وإحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً.