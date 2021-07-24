حماة.. مناقشة إطلاق الآلية الجديدة لبيع الخبز

حماة-سانا

تركز اجتماع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي مع الأسرة التموينية في حماة حول إطلاق الآلية الجديدة لبيع الخبز التمويني في المحافظة.

وبين البرازي أنه سيتم تطبيق الآلية الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة انطلاقاً من محافظات حماة وطرطوس واللاذقية وأن عملية الأتمتة في بيع الخبز هي لمصلحة المواطنين لضمان حصولهم على مستحقاتهم من مادة الخبز نافياً أي تخفيض لكميات الطحين وأن الآلية الجديدة هي لتنظيم عملية توزيع الطحين على المخابز والأفران وضمان وصولها لمستحقيها.

وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه بعد ورود عدة ملاحظات على كميات الخبز الموزعة للشرائح تم اعتماد آلية لتوزيع ربطة خبز للفرد الواحد كل يومين ومراعاة عدد أفراد الأسرة في عدد الربطات التي تحصل عليها يومياً فهناك شريحة ستحصل على 5 ربطات يومياً وشريحة 6 ربطات يومياً وشريحة 7 ربطات يومياً.

ولفت إلى أنه سيتم البدء بتطبيق الآلية الجديدة لتوزيع الخبز وفق تثبيت أماكن الاستلام وتوزيع الخبز للمناطق في محافظات حماة وطرطوس واللاذقية كمرحلة أولى على أن يشمل تطبيق الآلية محافظتي دمشق وريف دمشق بعدها ومن ثم أتمتة بيع الخبز في المحافظات كافة.

وقال الوزير “أخذنا بعين الاعتبار ملاحظات المعنيين والمجتمع الأهلي والفعاليات الاجتماعية بمحافظات طرطوس وحماة واللاذقية التي طرحت خلال ورشات العمل حول الآلية الجديدة لتوزيع الخبز”.

وشدد الوزير البرازي على دور الرقابة التموينية وفرض أشد العقوبات بحق المخالفين ولا سيما في توزيع الطحين ومنع تهريبه.

كما تهدف الآلية الجديدة في بيع الخبز إلى تثبيت أيام عطل المخابز والأفران بهدف إجراء أعمال الصيانة الأسبوعية للحفاظ على خطوط التشغيل وإنتاج خبز بمواصفات جيدة من حيث الوزن والنوعية.

حضر الاجتماع محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي ومعاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان والمديرون المعنيون في حماة.

عبد الله الشيخ