العراق.. القبض على شبكة نفذت الهجوم الإرهابي في مدينة الصدر

بغداد–سانا

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم إلقاء القبض على الشبكة الإرهابية التي خططت ونفذت الهجوم الإرهابي في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد قبل أيام.

ونقل موقع السومرية نيوز عن الكاظمي قوله في تغريدة له عبر تويتر: “تم اعتقال عناصر الشبكة الإرهابية التي خططت للهجوم الغادر على سوق الوحيلات وسيتم اليوم عرض اعترافاتهم”.

وكان تفجير إرهابي بعبوة ناسفة استهدف الاثنين الماضي سوقاً شعبية في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد وأودى بحياة 27 شخصاً بينهم طفل فيما أصيب 45 آخرون بجروح.