نشاطات اليوم الثاني للألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020

طوكيو-سانا

بدأت مرحلة حصد الميداليات البراقة في طوكيو 2020 مع انطلاق منافسات اليوم بعد افتتاح مميز للألعاب الأولمبية الصيفية أمس.

وانطلقت في الثالثة فجراً منافسات العديد من الألعاب أبرزها كرة الطاولة والقوس والسهم وكرة اليد وكرة الطائرة.

وخرجت بطلة تنس الطاولة السورية هند ظاظا أصغر مشاركة في الألعاب الأولمبية من الدور التمهيدي لفردي السيدات بخسارتها أمام منافستها النمساوية جيا بأربعة أشواط دون مقابل.

وقدمت ظاظا أداء جيداً في الشوط الثاني لكن قلة خبرتها لم تسعفها للعودة للمباراة إذ جاءت نتيجة الأشواط 11-4 و 11-9 و 11-3 و 11-5.

وكذلك كان مصير التونسية فدوى القارصي التي خرجت بعد خسارتها بأربعة أشواط لواحد أمام بولوريديني من منغوليا، وتقدمت فدوى في الشوط الأول 11-5 قبل أن تخسر الأشواط الأربعة التالية 6-11 و 10-12 و 6-11 و 7-11.

وأحرز الإكوادوري ريتشارد كارابس ذهبية سباق الطرق في الدراجات الهوائية وتوج الإيراني جافاد فوروغي بذهبية المسدس مسافة عشرة أمتار محققاً رقماً أولمبياً بعدما سجل 244.8 نقطة متقدماً على الصربي دامير ميكس والصيني وي بانغ الثاني والثالث على التوالي.

وتمكنت النرويجية جينيتي هيغ دوستاد من تسجيل رقم أولمبي جديد في التصفيات الأولمبية في مسابقة الرماية بندقية الهواء المضغوط 10 م سيدات 632.9 نقطة لتتصدر الترتيب فيما خرجت المصرية الزهراء شعبان والجزائرية هدى شابي من التصفيات باحتلال الأولى المركز 38 والثانية المركز 39.

ورغم تألقها في التصفيات إلا أن النرويجية فشلت بحصد إحدى الميداليات البراقة حيث افتتحت الصينية كيان يانغ الميداليات الذهبية في طوكيو 2020.

وتأهل كل من السعودي حسين علي رضا والعراقي محمد رياض إلى ربع نهائي مسابقة فردي التجذيف من خلال منافسات الملحق.

وتأهل لاعب التايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي إلى ربع نهائي منافسات الرجال لوزن 58 كغ بتغلبه اليوم على الروسي ميخائيل أرتامونوف.

وعاند الحظ بطلة التنس المصرية ميار شريف بعدما ودعت مسابقة فردي السيدات من الدور الأول بخسارتها أمام السويدية ريبيكا بيتيرسون بمجموعتين دون رد.

وفي منافسات الكرة الطائرة للرجال دشن المنتخب البرازيلي حملة الدفاع عن ذهبيته بفوزه على نظيره التونسي بثلاثة أشواط نظيفة لحساب مباريات المجموعة الثانية.