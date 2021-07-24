مدرب تشرين: خطة تحضير المنتخبات الوطنية يجب ألا تتعارض مع خطة الأندية

اللاذقية-سانا

يعاني فريق تشرين بكرة القدم من غياب عدد كبير من لاعبيه المتميزين عن التدريبات التحضيرية للموسم الكروي القادم بسبب وجودهم ضمن المنتخبات الوطنية للرجال والشباب والأولمبي.

مدرب الفريق طارق جبان قال في تصريح لمراسل سانا الرياضي إن اللعب ضمن صفوف المنتخب الوطني هو حلم كل لاعب ونتمنى أن يكون جميع لاعبينا بالمنتخبات الوطنية ومنتخبنا الأول هو همنا الأساسي وحالياً تشرين رافد حقيقي لمنتخباتنا الوطنية وتلقى مؤخراً سبعة لاعبين دعوة للانضمام للمنتخب الأول وهناك ثلاثة ضمن المنتخب الأولمبي وأربعة ضمن منتخب شباب سورية.

وأضاف جبان: ندرك أهمية تحضيرات منتخبنا لانتقاء أفضل اللاعبين استعداداً للتصفيات القادمة لكن بالوقت نفسه فإن فريقنا حالياً بمرحلة التحضير للدوري الممتاز مثل جميع الأندية السورية وغياب عدد كبير من لاعبيه الأساسيين لتواجدهم ضمن صفوف المنتخب إثر على خطة التحضير لذلك يجب ألا تتعارض خطة تحضير المنتخب مع تحضيرات الفرق المحلية.

وتابع جبان: دعوة عبد الرزاق المحمد ويوسف الحموي وخالد كردغلي وكامل حميشة ونصوح نكدلي وكامل كواية وعلي بشماني للالتحاق بالمعسكر الداخلي الانتقائي الذي سيقام في حلب مؤشر جيد يدل أن نادي تشرين رافد حقيقي لمنتخباتنا الوطنية ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين القادرة على تمثيل سورية خير تمثيل بالاستحقاقات الخارجية.

وأعرب جبان عن أمله بأن يتمكن لاعبوه من الالتحاق بالتدريبات التي يجريها الفريق قبل أيام من انطلاق دورة تشرين الكروية التي من المقرر أن تنطلق منافساتها في الثلاثين من الشهر الجاري لأنه من المهم جداً أن يتدرب اللاعبون القدامى بالنادي مع اللاعبين الجدد الذين تم استقدامهم كي يتم التفاهم والانسجام فيما بينهم قبل الموسم الكروي القادم.