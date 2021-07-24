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نادي النواعير يفتتح دورة جديدة لتعليم الأطفال فنون السباحة

2021-07-24

حماة-سانا

أعلن نادي النواعير عن افتتاح الدورة الثالثة والأخيرة هذا الصيف لتعليم الأطفال الصغار مبادئ وفنون رياضة السباحة وذلك ابتداء من يوم غد.

وأوضح مدير الدورة مصعب قضيماتي أن التدريبات ستتم أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع من الساعة الثامنة وحتى العاشرة صباحاً مبيناً أن أعمار الأطفال المشاركين في الدورة تتراوح ما بين عمر 6 سنوات و13 سنة.

ولفت قضيماتي إلى أن الدورة تهدف إلى تعليم الأطفال المبادئ الأساسية لرياضة السباحة تحت إشراف مدربين مختصين بالسباحة والإنقاذ مبيناً أهمية هذه الدورات في اكتشاف المواهب والخامات الواعدة وإعداد لاعبين متميزين بهذه الرياضة المهمة.

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