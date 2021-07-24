كلزية وماسو يخوضان منافساتهما في السباحة والترياثلون في أولمبياد طوكيو بعد غد

طوكيو-سانا

يخوض لاعبا منتخبي سورية للسباحة والترياثلون أيمن كلزية ومحمد ماسو منافساتيهما ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في طوكيو بعد غد.

وظفر السباح كلزية 25 عاماً ببطاقة التأهل للأولمبياد بعد تسجيله أرقاماً جيدة في مشاركاته في بطولات ودورات السباحة التي تعتبر الإنجازات فيها مؤهلة للمشاركة في الأولمبياد.

واستطاع كلزية إحراز برونزية كأس العالم “دبي 2014” و3 فضيات في البطولة العربية “الأردن 2012” وفضيتين وبرونزية في بطولة آسيا “أوزبكستان 2015” و6 ذهبيات في بطولة “دبي الدولية 2015” وذهبية وبرونزية بطولة آسيا بالهند 2019 وهو صاحب الرقم القياسي السوري في سباقات “50م و100م و200 م فراشة” و200 م و400 م متنوع”.

بدوره تجاوز ماسو مشواراً طويلاً من الصعوبات ليحجز مكاناً له في الأولمبياد بدعوة من اللجنة الثلاثية الآسيوية المختصة باللعبة بعد وصوله للمركز الـ 149 عالمياً والـ 11 آسيوياً علماً أن هذه هي المرة الأولى منذ أن أصبحت الترياثلون رياضة أولمبية يتأهل فيها لاعب سوري للأولمبياد.

وحقق ماسو مع المنتخب المركز التاسع في دورة الألعاب المتوسطية الشاطئية في إسبانيا 2018 والمركز السادس في دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا 2018 والمركز الحادي عشر في بطولة كأس آسيا في كازخستان 2019 والمركز السابع في بطولة كأس آسيا في قرغيزستان 2019 والمركز الثالث في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية في اليونان 2019 والمركز التاسع في بطولة كأس إفريقيا في السنغال 2019.

وكانت لاعبة منتخب سورية بكرة الطاولة هند ظاظا خسرت أمام اللاعبة النمساوية ليو جيا فجر اليوم بأربعة أشواط دون رد ضمن منافسات الدورة.

هناء صقور