منتخب سورية لكرة القدم يبدأ معسكراً تدريبياً في حلب استعداداً لتصفيات كأس العالم

حلب-سانا

ينطلق المعسكر التحضيري الانتقائي لمنتخب سورية الأول لكرة القدم اليوم في حلب بقيادة المدير الفني نزار محروس استعداداً للدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

ويضم المعسكر الذي يستمر حتى الثاني من الشهر القادم اللاعبين إبراهيم عالمة وطه موسى وأحمد مدنية وعبد اللطيف نعسان ويزن عرابي وعبد الرزاق محمد وجهاد الباعور وسعد أحمد وأنس بلحوس ومؤيد الخولي وعمرو جنيات ويوسف الحموي وخالد كردغلي ومحمد صهيوني وتامر حج محمد ومحمد عنز وأحمد رجب وكامل حميشة وزيد غرير ومالك العلي وعبد الملك عنيزان ومصطفى الشيخ يوسف ومحمد كامل كواية ووائل الرفاعي ومؤمن ناجي ونصوح نكدلي وعبد الإله الحفيان وشادي الحموي وياسين سامية وسامر خانكان وعلي بشماني.

وكان منتخبنا أجرى معسكراً داخلياً تخصصياً لحراس المرمى والمدافعين ولاعبي الارتكاز في الثاني عشر من الشهر الحالي استمر لمدة أسبوع.

ويلعب منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والإمارات ولبنان والعراق.

ويصعد متصدر كل مجموعة ووصيفه إلى نهائيات كأس العالم مباشرة فيما يدخل صاحبا المركز الثالث من كل مجموعة الدور الرابع الملحق الآسيوي على أن تنطلق مباريات الدور الحاسم في الثاني من أيلول المقبل وتنتهي في التاسع والعشرين من آذار القادم وسيتم استخدام تقنية التحكيم بالفيديو خلال مباريات هذا الدور.

محمد الرحيل