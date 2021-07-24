منصور: تقاعس المجتمع الدولي عن مساءلة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين يشجعه على التمادي فيها

نيويورك-سانا

جدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور التأكيد على أن تقاعس المجتمع الدولي عن مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الفلسطينيين وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي يشجعها على التمادي فيها.

وذكرت وكالة وفا أن منصور أوضح في رسائل وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الفترة الأخيرة شهدت تصعيداً ملحوظاً في توسيع الاحتلال عمليات الاستيطان لتنفيذ مخططات الضم الاستعمارية وتزايداً في إرهاب قوات الاحتلال ومستوطنيه واعتقال وقتل الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال فضلاً عن هدم المنازل لافتاً إلى هدم قوات الاحتلال في الرابع عشر من الشهر الجاري منازل الفلسطينيين في منطقة رأس التين قرب رام الله بالضفة الغربية ما أدى إلى تهجير 84 فلسطينياً قسراً من بينهم 53 طفلاً و 14 امرأة.

وأشار منصور إلى انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى الذين يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي في معتقلاته.

وشدد منصور على ضرورة ترجمة البيانات والمواقف الدولية التي تدين جرائم الاحتلال إلى أفعال تلزمه بوقفها وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.