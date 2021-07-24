الحرارة حول معدلاتها والجو صيفي عادي

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة لهطل زخات خفيفة متفرقة من المطر فوق المرتفعات الساحلية والمناطق الجنوبية الغربية وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة.

وتكون الرياح جنوبية غربية في المنطقة الساحلية وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها والجو صحو بشكل عام وسديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…