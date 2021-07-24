غريزمان مستعد لمغادرة برشلونة إذا كانت وجهته اتلتيكو مدريد

مدريد-سانا

أبدى الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان استعداده لمغادرة نادي برشلونة الإسباني فقط في حال انتقاله إلى ناديه السابق اتلتيكو مدريد.

ووفق صحيفة سبورت الإسبانية فإن أتلتيكو مدريد يرفض منح برشلونة أي لاعب آخر سوى ساؤول نيغويز في الصفقة التبادلية ما يعقد المفاوضات بين الناديين.

وارتبط اسم غريزمان بالعودة لصفوف اتلتيكو مدريد في صفقة تبادلية مع ساؤول نيغويز لتقليل الرواتب في الفريق الكتالوني من أجل تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكانت تقارير صحفية ربطت غريزمان أيضا بالانتقال إلى يوفنتوس الايطالي أو باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.