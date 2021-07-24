SCS-NET

غريزمان مستعد لمغادرة برشلونة إذا كانت وجهته اتلتيكو مدريد

2021-07-24

مدريد-سانا

أبدى الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان استعداده لمغادرة نادي برشلونة الإسباني فقط في حال انتقاله إلى ناديه السابق اتلتيكو مدريد.

ووفق صحيفة سبورت الإسبانية فإن أتلتيكو مدريد يرفض منح برشلونة أي لاعب آخر سوى ساؤول نيغويز في الصفقة التبادلية ما يعقد المفاوضات بين الناديين.

وارتبط اسم غريزمان بالعودة لصفوف اتلتيكو مدريد في صفقة تبادلية مع ساؤول نيغويز لتقليل الرواتب في الفريق الكتالوني من أجل تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكانت تقارير صحفية ربطت غريزمان أيضا بالانتقال إلى يوفنتوس الايطالي أو باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

انظر ايضاً

كومان يحدد مصير غريزمان

مدريد-سانا كشف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عن موقفه من رحيل الفرنسي أنطوان غريزمان في …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved