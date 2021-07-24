لاعبة منتخب سورية لكرة الطاولة هند ظاظا تخسر أمام لاعبة نمساوية في أولمبياد طوكيو

طوكيو-سانا

خسرت لاعبة منتخب سورية بكرة الطاولة هند ظاظا أمام اللاعبة النمساوية ليو جيا اليوم بأربعة أشواط دون رد ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وجاءت الأشواط الأربعة لمصلحة اللاعبة النمساوية بواقع 11-4 و11-9 و11-3 و11-5 .

يامن دندل مدرب اللاعبة ظاظا قال في تصريح له إنه رغم الخسارة فإن لاعبتنا أدت ما عليها أمام لاعبة مخضرمة ومصنفة 108 عالميا وكان لفارق الخبرة دور كبير في حسم نتيجة المباراة مبينا أن اللاعبة ظاظا قدمت في الشوط الثاني مستوى جيدا والذي انتهى بفارق ثلاث نقاط والمشاركة في هذا الحدث الرياضي الضخم الذي يحظى بمشاركة أبطال اللعبة على مستوى العالم منحها فرصة جيدة للاحتكاك وكسب المزيد من الخبرة.

واللاعبة ظاظا 12 عاما هي أصغر لاعبة في الأولمبياد وتشارك للمرة الأولى وقد أوقعتها القرعة في الدور الأول إلى جانب اللاعبة النمساوية المخضرمة ليو جيا 39 عاما والتي سبق لها أن شاركت في أولمبياد سيدني 2000 وأولمبياد 2004 في أثينا وأولمبياد بكين 2008 ووصلت إلى الجولة الثالثة من مسابقة الفردي في كل منها وتأهلت للمشاركة للمرة الرابعة في أولمبياد لندن 2012.

ويعتمد نظام مسابقة كرة الطاولة في الاولمبياد على خروج المغلوب حيث تشارك 70 لاعبة في منافسات الفردي علما أن أول 26 لاعبة مصنفة على العالم لن يلعبن في الدور الأول بينما تقام 44 مباراة يتأهل منها 22 لاعبة للدور الثاني.