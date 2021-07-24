الصين توفر أكثر من 600 مليون جرعة من لقاحات كوفيد 19 لدول العالم

بكين-سانا

كشف المسؤول في وزارة التجارة الصينية لي شينغ تشيان اليوم أن بلاده وفرت أكثر من 600 مليون جرعة من لقاحات مرض “كوفيد 19” للعالم لدعمه في مكافحة المرض.

ونقلت وكالة شينخوا عن تشيان قوله في مؤتمر صحفي إن البلاد وفرت أكثر من 300 مليار كمامة و7ر3 مليارات بدلة وقائية و8ر4 مليارات من أدوات الاختبار لأكثر من 200 دولة ومنطقة.

وأوضح أنه من أجل خدمة متطلبات العمل والحياة للشعوب حول العالم حشدت أيضاً شركات التجارة الخارجية الصينية موارد الانتاج لديها وصدرت عدداً كبيراً من السلع الاستهلاكية ذات الجودة.

وعلى الرغم من عراقيل المرض تكيفت الصين وتحركت سريعاً من أجل توفير الإمدادات الطبية والمنتجات الأخرى للعالم ما ساهم في الجهود العالمية لمكافحة المرض.