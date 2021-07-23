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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
قراءة في زيارة وزير خارجية الصين الأخيرة للمنطقة
2021-07-23
زاخاروفا: عدم دقة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أوصلها إلى التزوير حول حادثة دوما المزعومة
2021-07-22
لبنان يدين الاعتداءات الإسرائيلية على سورية
2021-07-22
الأمم المتحدة تجدد التأكيد على عدم شرعية إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان والأراضي الفلسطينية
2021-07-22
لافروف خلال لقائه بيدرسون: نأمل عقد جولة جديدة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف قريباً
2021-07-22
عون يطلب إعلام الأمم المتحدة باستمرار انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي للسيادة اللبنانية
2021-07-22
ذبيان: كلمة الرئيس الأسد نهج سياسي ووطني
2021-07-21
محليات
بالصور.. معرض أزهار حماة المركزي في حديقة أم الحسن
2021-07-23
معركة ميسلون مأثرة خالدة في المقاومة والتمسك بالرموز الوطنية
2021-07-23
مجلس الشعب في ذكرى ميسلون: الشعب السوري لا يهون ولا يضعف مهما اشتدت المحن وعظمت الملمات
2021-07-23
بالصور.. أجواء رابع أيام العيد في اللاذقية
2021-07-23
غداً… انطلاق فعاليات مهرجان القلعة والوادي في ريف حمص
2021-07-23
طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وفرصة لزخات مطرية على المرتفعات الساحلية
2021-07-23
إخماد حريق في بساتين زراعية بين بلدتي سليم وقنوات بالسويداء
2021-07-23
رياضة
بمشاركة سورية افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو
2021-07-23
تعيين مدرب جديد للمنتخب الروسي
2021-07-23
سان جيرمان يمدد عقد المدرب بوكيتينو
2021-07-23
بوغبا يرفض عرض مانشستر يونايتد
2021-07-23
نجمة التنس اليابانية اوساكا توقد الشعلة الأولمبية
2021-07-23
مانشستر يونايتد يضم الإنكليزي سانشو
2021-07-23
الكورية الجنوبية سان تحطم الرقم القياسي الأولمبي في القوس والسهم للسيدات
2021-07-23
اقتصاد
سيدة من السويداء تصنع مشروعها الصغير وتوفر فرص عمل لنساء معيلات
2021-07-23
تراجع أسعار النفط
2021-07-23
ضبط 131 كيساً من القمح بمخالفة الاتجار به في دير الزور
2021-07-22
السورية للتجارة تسير 6 سيارات جوالة في دمشق لبيع المياه المعدنية
2021-07-22
حضور متميز لمنتجات الوردة الشامية في معرض الزهور
2021-07-22
انخفاض أسعار الذهب
2021-07-22
فيضانات ألمانيا تسببت بخسائر تصل قيمتها إلى خمسة مليارات يورو
2021-07-21
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برونزيتان وشهادتا تقدير لسورية في أولمبياد الرياضيات العالمي
بمشاركة سورية افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو
الصحة: تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 4 حالات
وفاة خمسة أشخاص بينهم طفلان في حادثين منفصلين على طريق دمشق-حمص
في ذكرى عيد التلفزيون… الوزير سارة: التلفزيون السوري بقي شاشة للوطن وصوت جميع السوريين وسيبقى شامخاً دائماً
بالصور.. معرض أزهار حماة المركزي في حديقة أم الحسن
2021-07-23
تصوير: ابراهيم عجاج
حديقة أم الحسن
معرض أزهار حماة المركزي
2021-07-23
tarek2012
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(جدران العزلة) رواية جديدة لخليل العجيل تطرح مواجهة الإرهاب والكورونا
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افتتاح معرض أزهار حماة المركزي
تصوير ابراهيم عجاج
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