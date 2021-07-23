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بالصور.. معرض أزهار حماة المركزي في حديقة أم الحسن

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افتتاح معرض أزهار حماة المركزي

تصوير ابراهيم عجاج

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