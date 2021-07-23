برونزيتان وشهادتا تقدير لسورية في أولمبياد الرياضيات العالمي

دمشق-سانا

أحرز طلاب الأولمبياد العلمي السوري ميداليتين برونزيتين وشهادتي تقدير في الأولمبياد العالمي للرياضيات IMO لعام 2021 الذي نظمته روسيا “عن بعد” يومي 19 و20 تموز الجاري بمشاركة واسعة من معظم دول العالم المتقدمة وذات التجربة الواسعة في أولمبياد الرياضيات.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه مساء اليوم أن الميداليتين البرونزيتين أحرزهما كل من الطالبين علاء الدين أحمد ومحمد فؤاد المعين من حلب فيما حصل على شهادتي التقدير كل من الطالبين الحسين خليل من طرطوس و خالد رجوب من حمص.

وتأتي هذه النتيجة من خلال المشاركة السورية الثالثة عشرة في هذا الاستحقاق العلمي الأكبر عالمياً في الرياضيات.

هيلانه الهندي