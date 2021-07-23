متحور دلتا يسود إيطاليا ويمثل تهديداً لتعافي الاقتصاد

روما-سانا

أعلنت مصادر صحية ايطالية ان متحور دلتا لفيروس كورونا المستجد أصبح السائد في البلاد الآن وأن مؤشر انتشار عدوى الفيروس “آر” قد شهد طفرة.

ونقلت وكالة آكي الايطالية عن معهد الصحة العالمي الايطالي قوله في أحدث بيانات تم رصدها بشأن الاتجاه الوبائي لكوفيد 19 أن المتحول الجديد يسرع من زيادة الاصابات لكن العدوى لا تزال تحت السيطرة حيث أشارت البيانات إلى أن هناك 19 من مقاطعات البلاد عرضة لخطر معتدل واثنتين ذات مخاطر منخفضة ولا توجد أي مقاطعة في مستوى محرج للغاية من ناحية أقسام العناية المركزة أو الاستشفاء العادي فضلا عن تزايد حالات الإصابة غير المرتبطة بسلاسل العدوى أيضاً.

من جهته أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن المتحور دلتا من فيروس كورونا يشكل تهديداً لتعافي الاقتصاد الإيطالي كما أكد المحافظ السابق للمصرف المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحفي مساء أمس أن الاقتصاد الإيطالي ينمو بوتيرة أسرع من البلدان الأوروبية الأخرى ولكن المتغير دلتا يمثل تهديداً فهو ينتشر بسرعة أكبر من السلالات الأخرى.