SCS-NET
الشريط الأخباري

أذربيجان تعلن مقتل أحد جنودها في إطلاق نار من الجانب الأرميني

2021-07-23

باكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم مقتل أحد عسكرييها في إطلاق نار من قبل القوات الأرمينية في منطقة كلباجار على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن الوزارة قولها في بيان: “قتل ضابط صف في القوات الأذربيجانية بإطلاق رصاص قناص من قبل الطرف الأرميني” مضيفة: إن “القوات الأذربيجانية المنتشرة في هذا الاتجاه تتخذ حالياً إجراءات جوابية رداً على الاستهداف”.

ولاحقاً أفادت وزارة الدفاع الأرمينية بإصابة 3 من عسكرييها بنيران القوات الأذربيجانية في منطقة غيكاركونيك شرق أرمينيا.

وأكدت الوزارة الأرمينية أن قواتها لم تتخذ أي إجراءات ضد الطرف الأذربيجاني قبل أن يبدأ الأخير إطلاق النار على العسكريين الأرمن.

انظر ايضاً

إصابة جندي أذربيجاني نتيجة انتهاك إطلاق النار في إقليم قره باغ

باكو-سانا أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم إصابة أحد عسكريها نتيجة لانتهاك نظام وقف إطلاق النار …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved