أذربيجان تعلن مقتل أحد جنودها في إطلاق نار من الجانب الأرميني

باكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم مقتل أحد عسكرييها في إطلاق نار من قبل القوات الأرمينية في منطقة كلباجار على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن الوزارة قولها في بيان: “قتل ضابط صف في القوات الأذربيجانية بإطلاق رصاص قناص من قبل الطرف الأرميني” مضيفة: إن “القوات الأذربيجانية المنتشرة في هذا الاتجاه تتخذ حالياً إجراءات جوابية رداً على الاستهداف”.

ولاحقاً أفادت وزارة الدفاع الأرمينية بإصابة 3 من عسكرييها بنيران القوات الأذربيجانية في منطقة غيكاركونيك شرق أرمينيا.

وأكدت الوزارة الأرمينية أن قواتها لم تتخذ أي إجراءات ضد الطرف الأذربيجاني قبل أن يبدأ الأخير إطلاق النار على العسكريين الأرمن.