الكورية الجنوبية سان تحطم الرقم القياسي الأولمبي في القوس والسهم للسيدات

طوكيو-سانا

حطمت الكورية الجنوبية آن سان الرقم القياسي الأولمبي الذي صمد لقرابة 25 عاماً في رياضة القوس والسهم للسيدات.

ووفق شبكة سكاي سبورتس فإن سان سجلت 680 نقطة خلال جولة تصنيف السهام الـ 72 للسيدات محطمة بذلك الرقم الذي كان بحوزة الأوكرانية لينا هيراسمينكو 673 نقطة عام 1996.

واحتلت الكورية الجنوبية جانغ مين هي المركز الثاني 677 نقطة ومواطنتها صاحبة الرقم القياسي العالمي كانغ شاي يونغ المركز الثالث 675 نقطة كما حطمت الرقم القياسي السابق أيضا المكسيكية أليخاندرا فالنسيا 674.

وشهد حدث الفريق الذي يأتي وفقاً لمجموع النتائج لرماة السهام الثلاثة من كل بلد رقماً قياسياً أولمبياً جديداً سجلته كوريا الجنوبية 2032 نقطة.