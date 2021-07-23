الصين: ندعو منظمة الصحة العالمية إلى العمل بموضوعية لتعقب منشأ كورونا

بكين-سانا

جددت الصين دعوتها منظمة الصحة العالمية إلى العمل بموضوعية ومهنية لتعقب منشأ فيروس كورونا.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قوله في مؤتمر صحفي يومي إن “الصين تولي أهمية كبيرة لقضية تعقب منشأ الفيروس” مشيراً إلى أن بلاده كانت من أوائل الدول التي تعاونت مع منظمة الصحة فيما يتعلق بهذه الأبحاث.

وكان فريق الدراسة المشترك بين منظمة الصحة العالمية والصين أعلن في شباط الماضي أنه من غير المحتمل على الإطلاق أن يكون فيروس كورونا ناجماً عن حادث أو تسرب محتمل في مختبر صيني.