بيسكوف: حملة التطعيم ضد كورونا في روسيا تزداد بشكل ملحوظ

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن وتائر حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا ازدادت بشكل ملحوظ.

وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين اليوم “إن الحملة ازدادت سرعة ويتزايد وعي المواطنين باستمرار.. وهذه هي أولويتنا بلا شك”.

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا ستنفذ كل التزاماتها بشأن تصدير لقاح “سبوتنيك v” إلى الخارج مبيناً أن الأولوية الرئيسة هي تلبية حاجات البلاد اللقاحات.

بالسياق ذاته أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن 35 مليون شخص في روسيا تلقوا المكون الأول من اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن.

وقال موراشكو خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس التنسيقي لمكافحة عدوى فيروس كورونا أنه على مدار الأسبوع الماضي زاد عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أكثر من مليوني شخص.

واعتمدت موسكو خطة رمز الاستجابة السريع في بعض المؤسسات والقطاعات لتلقيح 60 بالمئة من الفئات السكانية في العاصمة الروسية التي كانت تسجل أكثر من ثلث إصابات روسيا كلها بالفيروس.