ضبط شحنة أسلحة وذخائر للإرهابيين قرب حدود إيران

طهران-سانا

أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران عن ضبط شحنة أسلحة وذخائر حربية قرب الحدود الشمالية الغربية للبلاد.

ونقل موقع قناة العالم الإيرانية عن مسؤول في العلاقات العامة لمقر حمزة سيد الشهداء التابع للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية قوله: إن “الجماعات الإرهابية المعارضة للثورة الإسلامية كانت تعتزم إدخال هذه الشحنة والذخائر عبر الحدود الشمالية الغربية للبلاد لتنفيذ اعتداءات إرهابية واستهداف الأمن الداخلي إلا أن قوات حرس الثورة أحبطت ذلك”.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت في الـ 16 من حزيران الماضي ضبط أسلحة مهربة في قضاء مهران بمحافظة إيلام غرب إيران.