تفشي مرض فطري شبيه (بالطاعون الأسود) في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

أعلن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل حالات إصابة بفطريات “المبيضات أوريس” المسببة للموت في ولايتي تكساس وواشنطن بين مرضى المستشفيات.

ووفق بيان صدر عن المركز اليوم تم اكتشاف 101 حالة إصابة بالفطريات في مركز رعاية المرضى المصابين بأمراض خطيرة في واشنطن على مدى أربعة أشهر من هذا العام وفي الفترة نفسها تم تسجيل 22 حالة في تكساس بين مرضى المؤسسات الطبية.

وأشار البيان إلى أن معدل الوفيات خلال 30 يوماً في كلتا الولايتين بهذه الفطريات بلغ 30 بالمئة بين المرضى موضحاً أنه لم يتم اكتشاف طريقة تفشي العدوى بينهم فضلاً عن عدم وجود علاج واضح للفطريات الخطيرة بسبب مقاومتها للأدوية.

وفي وقت سابق حذر علماء المركز من الفطريات الشبيهة إلى حد بعيد بفطر “الطاعون الأسود” والتي تم اكتشافها لأول مرة في عام 2009 في اليابان ولكن مع المراجعة لمجموعات سلالتها تبين أن أقدم سلالة معروفة من المبيضات أوريس تعود إلى عام 1996 في كوريا الجنوبية.