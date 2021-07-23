ناسا: زلازل المريخ تساعد في فهم تركيب الكوكب الأحمر

واشنطن-سانا

كشف عالم في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن الزلازل التي رصدها مسبار مهمة “انسايت” لاستكشاف المريخ تساعد في فهم تركيب الكوكب الأحمر بما في ذلك التقديرات الأولية لحجم قلبه المؤلف من معادن سائلة وسمك قشرته وطبيعة غطائه.

ونقلت رويترز عن بروس بانيردت العالم المتخصص في جيوفيزياء الكواكب بمختبر الدفع النفاث التابع لناسا ورئيس مهمة إنسايت قوله إن “الأهمية الحقيقية لهذه النتائج هي أنه للمرة الأولى أصبح لدينا بالفعل قياسات لأبعاد أو أحجام المكونات الأساسية لكوكب المريخ”.

وسلطت هذه النتائج الضوء على ما كان يعتبر بنية داخلية غير مفهومة جيدا لهذا الكوكب وهو الجار الأصغر للأرض وقدمت بعض المفاجآت بالإضافة إلى تأكيد أن مركز الكوكب الأحمر منصهر.

ووفقا للأبحاث الجديدة فإن قطر قلب المريخ وهو الطبقة الجيولوجية الأعمق يبلغ حوالي 2275 ميلا أو 3660 كيلومترا وهو أكبر مما كان يعتقد في السابق ويشير هذا إلى أن القلب المكون في الغالب من الحديد والنيكل أقل كثافة مما كان معروفا سابقا مع وجود عناصر أخف مثل الكبريت والأكسجين والكربون والهيدروجين تمثل نسبة كبيرة بشكل غير متوقع.