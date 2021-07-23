روسيا تسجل 795 وفاة جديدة بكورونا

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 795 حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 152296 شخصا.

ونقلت سبوتنيك عن مقر مكافحة الفيروس قوله في بيانه اليومي إنه تم تسجيل 23811 إصابة جديدة بالفيروس بينها 3425 حالة في العاصمة موسكو مشيرا إلى أن اجمالي الإصابات بالفيروس منذ انتشاره في روسيا بلغ 6078522.

وأشار البيان إلى تماثل 22547 شخصا للشفاء من كورونا خلال الساعات الأخيرة ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 5450004 أشخاص.

وسجلت روسيا أمس 24471 إصابة و796 وفاة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة وفيات يومية منذ بداية تفشي الوباء.