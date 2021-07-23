تسجيل 17 إصابة بكورونا بين المشاركين في أولمبياد طوكيو

طوكيو-سانا

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين المشاركين في الأولمبياد.

وقال المنظمون في بيان إنه “تم تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد الإصابات حتى اليوم 110 مصابين” مضيفين إن “من بين الإصابات 56 إصابة ليابانيين و54 لأجانب وبين المصابين 13 رياضيا و8 ممثلين عن وسائل الإعلام ومتطوع واحد”.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 3 إصابات جديدة في القرية الأولمبية ليبلغ عدد المصابين من المقيمين فيها 12 مصابا.

وتأجلت الألعاب التي تفتتح اليوم وتستمر حتى الـ 8 من آب المقبل العام الماضي بسبب جائحة كورونا واتخذت إجراءات صحية صارمة في اليابان بغية إقامة الحدث العالمي المقرر مرة كل أربع سنوات.

وستجري المسابقات خلال الأولمبياد في ملاعب دون جمهور بينما يخضع عشرات آلاف المشاركين من رياضيين ورسميين والصحفيين القادمين من الخارج لقيود صحية مشددة.