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خمس وفيات و44 إصابة جديدة بكورونا في مصر

2021-07-23

القاهرة-سانا

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 5 وفيات و44 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع منذ تفشي الوباء إلى 283906 حالات فيما بلغ عدد الوفيات 16470 حالة وتعافى 226535 شخصا.

وكان محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بالصحة المصرية صرح في وقت سابق من الشهر الجاري أن الموجة الثالثة من كورونا مرت بسلام وتوقع حدوث موجة رابعة من الجائحة في البلاد مطلع أو منتصف أيلول المقبل.

وسجلت مصر أمس 49 إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا.

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