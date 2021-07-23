23 تموز 1960- تأسيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

دمشق-سانا
1829- ويليام بيرت يسجل براءة اختراع الآلة الكاتبة في الولايات المتحدة.
1911- حريق هائل يدمر سبعة آلاف منزل في عشرة أحياء في اسطنبول.
1952- حركة الضباط الأحرار بقيادة محمد نجيب تطيح بالنظام الملكي في مصر.
1960- تأسيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
1999- ولي عهد المغرب الأمير محمد يتولى الحكم خلفا لوالده الملك الحسن الثاني بعد وفاته تحت اسم محمد السادس.
2001- ميغاواتي سوكارنوبوتري تتولى رئاسة اندونيسيا.
2005- تفجيرات في شرم الشيخ في مصر تؤدي إلى مقتل 88 شخصا وجرح أكثر من 200.
2014- سقوط طائرة الخطوط الجوية التايوانية ترانس آسيا الرحلة 222 أثناء محاولتها الهبوط في المطار وقد أودى الحادث بحياة 48 شخصا.
من مواليد هذا اليوم
1775- اتيان لويس مالس.. عالم فيزياء ورياضيات فرنسي.
1892- هيلا سيلاسي امبراطور اثيوبيا.
من وفيات هذا اليوم
1885- يوليسيس جرانت رئيس الولايات المتحدة.
1951- الماريشال فيليب بيتان رئيس حكومة فيشي الفرنسية.
1972- الأديب السوري أنور سعيد العطار ولد عام 1913.
1992- سليمان فرنجية رئيس الجمهورية اللبنانية.
1999- الملك الحسن الثاني ملك المغرب.
2007- الملك محمد ظاهر شاه آخر ملوك أفغانستان.
أعياد ومناسبات
العيد القومي في مصر ذكرى ثورة 23 تموز.