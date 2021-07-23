23 تموز 1960- تأسيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

دمشق-سانا

1829- ويليام بيرت يسجل براءة اختراع الآلة الكاتبة في الولايات المتحدة.

1911- حريق هائل يدمر سبعة آلاف منزل في عشرة أحياء في اسطنبول.

1952- حركة الضباط الأحرار بقيادة محمد نجيب تطيح بالنظام الملكي في مصر.

1960- تأسيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

1999- ولي عهد المغرب الأمير محمد يتولى الحكم خلفا لوالده الملك الحسن الثاني بعد وفاته تحت اسم محمد السادس.

2001- ميغاواتي سوكارنوبوتري تتولى رئاسة اندونيسيا.

2005- تفجيرات في شرم الشيخ في مصر تؤدي إلى مقتل 88 شخصا وجرح أكثر من 200.

2014- سقوط طائرة الخطوط الجوية التايوانية ترانس آسيا الرحلة 222 أثناء محاولتها الهبوط في المطار وقد أودى الحادث بحياة 48 شخصا.

من مواليد هذا اليوم

1775- اتيان لويس مالس.. عالم فيزياء ورياضيات فرنسي.

1892- هيلا سيلاسي امبراطور اثيوبيا.

من وفيات هذا اليوم

1885- يوليسيس جرانت رئيس الولايات المتحدة.

1951- الماريشال فيليب بيتان رئيس حكومة فيشي الفرنسية.

1972- الأديب السوري أنور سعيد العطار ولد عام 1913.

1992- سليمان فرنجية رئيس الجمهورية اللبنانية.

1999- الملك الحسن الثاني ملك المغرب.

2007- الملك محمد ظاهر شاه آخر ملوك أفغانستان.

أعياد ومناسبات

العيد القومي في مصر ذكرى ثورة 23 تموز.