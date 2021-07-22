تشكيليو حمص في معرض للورد بصالة صبحي شعيب

حمص-سانا

لأن الأزهار والورود مبعث للحياة والتجدد والفرح اختارها الفنانون التشكيليون في حمص موضوعاً لمعرضهم الذي استضافته صالة صبحي شعيب للفنون التشكيلية وسط المدينة.

ويشارك في المعرض أربعة وعشرون فناناً وفنانة تشكيليين بخمس وثلاثين لوحة زيتية ومائية على القماش من مختلف الأساليب والمدارس الفنية وخاصة الانطباعية والواقعية التي ميزت كل فنان عن الآخر بأسلوبه المبدع.

عن المعرض ومناسبته أوضح الفنان اميل فرحة رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بحمص في حديث لسانا الثقافية أن المعرض الذي جاء بعنوان “نحو غد مشرق بالأزهار”هو الثاني خلال شهر وهو عربون محبة ورسالة بأنه لايزال لدينا مكان للجمال ومكان آخر للحب وكلاهما في بوتقة الأمل والعمل وصولاً إلى مستقبل أجمل.

ومن بين الفنانين المشاركين في المعرض..حسين اسد وشيراز عباس وعون الدروبي و عبد القادر عزوز ومحبة ليون وكارمن شقيرة ومحمد طيب حمام وإياد بلال ورياض خليل وعبير عباس وشذى عبد النور ومازن منصور وعبد الفتاح العبد و سميرة مدور وغيرهم.

حنان سويد