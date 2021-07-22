انسحاب رياضي جزائري من أولمبياد طوكيو كي لا يواجه لاعباً إسرائيلياً

طوكيو-سانا

أعلن المصارع الجزائري فتحي نورين انسحابه رسمياً من دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” بعد أن أوقعته قرعة الجولة الثانية من منافسات الجودو في مواجهة مصارع من كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدرب منتخب الجزائر للجودو عمار بن يخلف: إنهم انسحبوا من دورة الألعاب الأولمبية لرفضهم التطبيع مع العدو ودعما للقضية الفلسطينية.

وأسفرت قرعة رياضة الجودو لوزن ما دون 73 كغ عن مواجهة الجزائري فتحي نورين في الدور الأول منافسه السوداني عبد اللطيف محمد وفي حالة فوزه فسيواجه مصارعا من كيان الاحتلال في الدوري الثاني للبطولة ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو.

وسبق أن انسحب نورين في بطولة العالم بعد أن أوقعته القرعة مع “مصارع إسرائيلي” أيضاً.